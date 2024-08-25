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Bloomberg: Запад беспокоит разочарование всего мира санкциями

Bloomberg: Запад беспокоит разочарование всего мира санкциями

Чем дольше тянется конфликт на Украине, тем сложнее держать остальной мир в узде. На прошлой неделе министр иностранных дел Казахстана заявил Bloomberg, что его страна, граничащая и с Россией, и с Китаем, больше не может «слепо следовать» требованиям санкций, которые парализуют ее экономику.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Уходите от доллара в собственные валюты, кладите большой и толстый на санкции США и будет вам сшастье. Американской верхушки давно уже наплевать на весь остальной мир. А экономика США быстрее загнется при этом! Только и всего!
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