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Дарвин Хэм – о сдерживании Лилларда: «Не знаю, что с ним делать. Разве что украсть его кроссовки»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после матча с «Портлендом» (115:127) констатировал, что команде не удалось справиться с лидером соперника Дэмианом Лиллардом.

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