Роспотребнадзор: продолжается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudakukrinform В России отмечается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом более чем на 16%, за неделю количество заболевших составило 849 тысяч, сообщает Роспотребнадзор.
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