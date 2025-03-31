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Роспотребнадзор: продолжается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор: продолжается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudakukrinform В России отмечается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом более чем на 16%, за неделю количество заболевших составило 849 тысяч, сообщает Роспотребнадзор.

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