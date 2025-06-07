В музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» открылась выставка «Осень поэта: о гении и месте»

В Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» 6 июня, в день рождения великого классика русской литературы, открылась выставка «Осень поэта: о гении и месте».
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