Татьяна Монтян: Киевский режим мечтает о мире?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Американская газета The Washington Post сообщила, что украинцы планируют начать мирные переговоры с Кремлем ближе к концу 2023 года.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Американская газета The Washington Post сообщила, что украинцы планируют начать мирные переговоры с Кремлем ближе к концу 2023 года.
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