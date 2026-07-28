Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине

«Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине

Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по объектам на Украине. Минувшей ночью целями атак стали суда в морских портах, автозаправочные станции (АЗС) и объекты энергетики, локомотив, тыловые узлы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

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