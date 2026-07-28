«Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине

Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по объектам на Украине. Минувшей ночью целями атак стали суда в морских портах, автозаправочные станции (АЗС) и объекты энергетики, локомотив, тыловые узлы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.