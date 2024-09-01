В районе Сынжерей в реке местные жители обнаружили артиллерийский снаряд

Сапёры из состава Моторизованной пехотной бригады «Молдова» в пятницу, 30 августа, провели операцию по разминированию в районе Сынжерей, село Боблешты, где был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм.
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