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Чемпион WBA Джервонта Дэвис победил Фрэнка Мартина в Лас-Вегасе

Чемпион WBA Джервонта Дэвис победил Фрэнка Мартина в Лас-Вегасе

Американец Джервонта Дэвис продолжает доминировать в легком весе, одержав очередную победу над соотечественником Фрэнком Мартином.

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