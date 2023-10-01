Капитализм или Социализм? Что выберешь лично ты? И почему?

Очень хотелось бы задать очень простой вопрос. "ВОТ ЛИЧНО ТЫ ЗА КАПИТАЛИЗМ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ." . А вообще меня иной раз поражает, как люди, живущие на пенсию, или от зарплаты до зарплаты, берутся защищать капитализм.
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