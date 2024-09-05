Путин назвал приоритетную цель СВО

Освобождение Донбасса является приоритетной целью России в специальной военной операции (СВО). Такую цель СВО назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
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