Секрет провалов США раскрыт - русским помогают инопланетяне В Вашингтонском обкоме давно задаются вопросом - да как так-то? Почему их уделывают какие-то отсталые страны, такие как Россия и Китай, почему несмотря на всё технологическое превосходство Америки, которую догнать невозможно в принципе, эти вредные русские не только догоняют, но ещё и перегоняют? Вот как в России умудрились создать гиперзвук, который летает не только в компьютерной симуляции, но и в реальности? Это же невозможно, потому что у великой Америки не получилось! Следовательно - не могло получится и у остальных.
В Конгрессе США заявили, что инопланетяне помогают Китаю и России создавать мощное оружие
Комментарии
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лл
лина любимцева
Они там, в Конгрессе США что, совсем уже чокнутые? ЧЕМ ИХ ТАМ КОРМЮТ?
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3 час.
Надежда
Ага, а информацию нашим ученым передают через контактёра Катю Лель!))😆
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2 час.
Сергей Коваленко
Пора этим конгрессменам повторить героический поступок бывшего МО США Джеймса Форрестола, и с криком: "Русские идут, русские идут! Они везде! Я видел русских солдат и инопланетян!" рыбкой вылететь из окна, изображая барражирующего гиперзвукового конгрессмена
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1 час.
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