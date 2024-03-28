Бор уснул у тихой речки,Вышла полная луна,Засияли звёзды-свечки,У небесного окна.Смотрит в речку дева-ива,Взгляд не сводит от кудрей,Ох, как ивушка красива,Не свести с себя очей!Загляделся в речку месяц,Шёпот тихий на устах,Взгляд на ивушке повесил, Тает месяц на глазах.