Юридическая ловушка

Зеленский отвергает условия России для начала мирных переговоров Хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, она готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.