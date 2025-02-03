Зеленский отвергает условия России для начала мирных переговоров Хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, она готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Юридическая ловушка
Комментарии
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Aнатолий Райков
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17 час.
Aнатолий Райков
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17 час.
Aнатолий Райков
Все хохлы готовы за этого дурака помирать.Вот нация хохлов вся истребится,на этом западники не успокоятс,придумают чтото ещё.
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15 час.
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