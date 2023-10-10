Песков: Фридман – гражданин России, поэтому может здесь жить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами завил, что не видит ничего необычного в том, что российский бизнесмен Михаил Фридман прибыл в Москву из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
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