Атака, достойная Книги рекордов Гиннесса: Нешаблонная тактика русских асов ошеломила Fighterbomber

Наносим,наносим,а фашисты гуляют и гуляют.А вот у нас уже и о бомбоубежищах заговорили,а ведь кто то всенародно клялся,держа руку на....,что никто не посмеет даже....!Ну наверное "там" его не приняли в серьёз и вот кидают нам свои "подарки".Да Россияне такого ещё не знали.

ВВ

Василий Васильев

Красиво написано. Впрочем, и в других источниках пишут красиво, например, освободили еще 10 населенных пунктов в Курской области. Только после таких радостных вестей возникает вопрос " Если освободили еще 10 городков, то сколько же всего было потеряно таких городков при вторжении хохлов в Курскую область? " А ведь и без этого "успеха" уже были освобождены несколько городков там же. Вывод - потеряно многие десятки, если не сотни населенных пунктов, только Кремль об этом скромно молчит. Но вот об освобождении очередных поселков "трубят" во всю мощь. Ну и где объективность и независимость наших СМИ ? Ведь умолчание "нехороших" для кремлевской пропаганды фактов - это неуважение граждан страны и "тупое" давление на общественное мнение.