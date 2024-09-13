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Царьград

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Атака, достойная Книги рекордов Гиннесса: Нешаблонная тактика русских асов ошеломила Fighterbomber

Атака, достойная Книги рекордов Гиннесса: Нешаблонная тактика русских асов ошеломила Fighterbomber

Атака наших асов, достойная Книги рекордов Гиннесса. Военлёт Fighterbomber поделился подробностями удара по Украине.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Наносим,наносим,а фашисты гуляют и гуляют.А вот у нас уже и о бомбоубежищах заговорили,а ведь кто то всенародно клялся,держа руку на....,что никто не посмеет даже....!Ну наверное &quot;там&quot; его не приняли в серьёз и вот кидают нам свои &quot;подарки&quot;.Да Россияне такого ещё не знали.
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12 час.
ВВ
Василий Васильев
Красиво написано. Впрочем, и в других источниках пишут красиво, например, освободили еще 10 населенных пунктов в Курской области. Только после таких радостных вестей возникает вопрос &quot; Если освободили еще 10 городков, то сколько же всего было потеряно таких городков при вторжении хохлов в Курскую область? &quot; А ведь и без этого &quot;успеха&quot; уже были освобождены несколько городков там же. Вывод - потеряно многие десятки, если не сотни населенных пунктов, только Кремль об этом скромно молчит. Но вот об освобождении очередных поселков &quot;трубят&quot; во всю мощь. Ну и где объективность и независимость наших СМИ ? Ведь умолчание &quot;нехороших&quot; для кремлевской пропаганды фактов - это неуважение граждан страны и &quot;тупое&quot; давление на общественное мнение.
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9 час.

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