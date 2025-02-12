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Экспертам-наставникам победителей финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала Чемпионата высоких технологий предлагается выплачивать по 300 тыс. рублей

Экспертам-наставникам победителей финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала Чемпионата высоких технологий предлагается выплачивать по 300 тыс. рублей

Министерство просвещения РФ предлагает ввести материальное поощрение экспертов-наставников победителей и призеров финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала Чемпионата высоких технологий.

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