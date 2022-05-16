Десять украинских военных с «Азовстали» сдались в плен

В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали». В своем Телеграм-канале командир батальона «Восток» сил ДНР, политический деятель и активист Александр Ходаковский сообщил, что в плен сдались десять украинских военных из «Азовстали».