Daily Moscow

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Десять украинских военных с «Азовстали» сдались в плен

В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали». В своем Телеграм-канале командир батальона «Восток» сил ДНР, политический деятель и активист Александр Ходаковский сообщил, что в плен сдались десять украинских военных из «Азовстали».

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