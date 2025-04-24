Голливудский актёр Бен Мендельсон признался, что не смог одолеть самого сло...

Голливудский актёр Бен Мендельсон признался, что не смог одолеть самого сложного босса в Dark Souls 3Во время недавнего интервью для IGN, посвящённого его участию в новых проектах по вселенной Звёздных войн, австралийский актёр Бен Мендельсон неожиданно поделился откровением, которое тут же привлекло внимание игрового сообщества.
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