Голливудский актёр Бен Мендельсон признался, что не смог одолеть самого сло...

Голливудский актёр Бен Мендельсон признался, что не смог одолеть самого сложного босса в Dark Souls 3Во время недавнего интервью для IGN, посвящённого его участию в новых проектах по вселенной Звёздных войн, австралийский актёр Бен Мендельсон неожиданно поделился откровением, которое тут же привлекло внимание игрового сообщества.