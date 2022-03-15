Провокация в прямом эфире: Что известно о выходке сотрудницы Первого канала

Прямой эфир новостной программы "Время" в понедельник, 14 марта, был ознаменован неожиданным поворотом – во время чтения новостей за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась женщина, развернувшая плакат с призывами остановить спецоперацию.