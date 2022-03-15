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Провокация в прямом эфире: Что известно о выходке сотрудницы Первого канала

Провокация в прямом эфире: Что известно о выходке сотрудницы Первого канала

Прямой эфир новостной программы "Время" в понедельник, 14 марта, был ознаменован неожиданным поворотом – во время чтения новостей за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась женщина, развернувшая плакат с призывами остановить спецоперацию.

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