Трейдер Wellbred попал под санкции США за сделки с нефтью Ирана

Власти США расширили санкционное давление на международную нефтяную торговлю с Ираном. В новый пакет включили сингапурскую Wellbred Capital и связанные с ней структуры в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии и Франции.
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