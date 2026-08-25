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Трейдер Wellbred попал под санкции США за сделки с нефтью Ирана

Трейдер Wellbred попал под санкции США за сделки с нефтью Ирана

Власти США расширили санкционное давление на международную нефтяную торговлю с Ираном. В новый пакет включили сингапурскую Wellbred Capital и связанные с ней структуры в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии и Франции.

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