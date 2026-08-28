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Тульские новости

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На трассе М2 предположительно горит фура

На трассе М2 предположительно горит фура

На трассе М2 после заправки Роснефть стоит черный густой дым, сообщают очевидцы в социальных сетях.На трассе М2 после заправки Роснефть стоит черный густой дым, сообщают очевидцы в социальных сетях.

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