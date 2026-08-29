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Царьград

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Правительство продлило маркировку продуктов до 28 февраля 2027 года

Правительство продлило маркировку продуктов до 28 февраля 2027 года

Правительство России продлило до 28 февраля 2027 года эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной продукции.

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