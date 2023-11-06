Китайская компания будет покупать газ в Катаре в течение 27 лет

Китайская государственная корпорация Sinopec и компания QatarEnergy в субботу подписали соглашение о сотрудничестве, включающее договор купли-продажи сжиженного природного газа /СПГ/ сроком на 27 лет, а также долевое участие в совместном предприятии.
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