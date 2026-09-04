Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге увеличились на 2,3%

В январе – августе с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено 27,8 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
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