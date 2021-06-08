Канат и солдатская каша объединили ребят со всего Приморья

Канат и солдатская каша объединили ребят со всего Приморья

Юные бойцы собирали и разбирали автомат, бросали гранаты, ликвидировали условного противника на поле боя — так прошел День защиты детей на базе пейнтбольного клуба "Форпост".

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