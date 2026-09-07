Карл III указал вернувшимся в Британию принцу Гарри и Маркл на их место

После отказа от королевских обязанностей в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл обосновались в США. Там они пытались построить медийную карьеру, но столкнулись с рядом неудач.
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