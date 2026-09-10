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На третий день поисков в Калининграде нашли мертвым 16-летнего подростка

На третий день поисков в Калининграде нашли мертвым 16-летнего подростка

16-летний житель Московского района Калининграда, пропавший 8 сентября, найден погибшим. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Запад".

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