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Дуров предложил бизнесу сэкономить миллионы с Telegram — представлен инструмен...

Дуров предложил бизнесу сэкономить миллионы с Telegram — представлен инструмен...

Дуров предложил бизнесу сэкономить миллионы с Telegram — представлен инструмент Gateway для дешёвой верификация номеровПавел Дуров представил новый инструмент для бизнеса под названием Telegram Gateway, который позволит компаниям верифицировать номера телефонов своих пользователей по самой низкой на сегодня цене — всего $0,01 за одно сообщение с кодом подтверждения, независимо от страны.

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