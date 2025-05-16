Переговоры ещё не начались, а Собчак уже даёт подсказки против России

Царьград Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress После того как президент России утвердил состав переговорной группы в Стамбуле, свой список появился и у Украины.
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