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Аргументы и Факты

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Звезда сериалов «Невский» и «Тайны следствия» Спириденков умер в 70 лет

Звезда сериалов «Невский» и «Тайны следствия» Спириденков умер в 70 лет

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. Информация о смерти актера появилась на портале «Кино-театр.

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