В Италии призвали Евросоюз создать единое оборонное пространство

Европейскому союзу (ЕС) необходимо добиться создания единого оборонного пространства. Об этом 17 мая сообщил глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани.
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