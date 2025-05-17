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В Италии призвали Евросоюз создать единое оборонное пространство

В Италии призвали Евросоюз создать единое оборонное пространство

Европейскому союзу (ЕС) необходимо добиться создания единого оборонного пространства. Об этом 17 мая сообщил глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани.

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