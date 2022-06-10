Мировое обозрение

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Запад решил нанесли массированный санкционный удар по России

Запад решил нанесли массированный санкционный удар по России

США планируют создать коалицию стран Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, которые вводят санкции против России из-за специальной военной операции на Украине.

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