"Великолепно и изящно!": Как Путин обошёл ультиматум США?

Игорь Кузнецов Можно по разному трактовать ПОЗОР для России от которого "спас лохматый "Джонсонюк". Те Соглашения, которые были подписаны в Стамбуле в 2022 году делегацией Украины предполагали закрепить Крым в составе России, для республик Донбасса установить автономию, тем самым внести в Конституцию Украины её статус как федерации (или конфедерации, что было бы лучше). Кроме того ограничения на состав и численность ВС, отказ от вступление в НАТО и т.д. Так что "Джонсонюк" всё понимал - не будет у Британии портов на Чёрном море. К этому Соглашению придётся вернуться, только уже Украина будет без ДЛНР, Херсонской и Запорожской областей (как минимум). Тогда цитата: - Узкое украинство исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет. / гетман Украины Павло Скоропадский /

Алексей Горшков Насчёт Галиции АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН !!! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! Кроме того, я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи - причём опять же фактически ПОД ПОЛЯКАМИ !!! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!!