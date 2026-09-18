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НБКИ: средний срок автокредита в России вырос за год на 15,3%

НБКИ: средний срок автокредита в России вырос за год на 15,3%

Средний срок автокредита в России в августе 2026 года достиг 6,03 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель увеличился на 15,3%.

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