Google запускает интеграцию Gemini в Chrome

Во вторник на Google I/O 2025 компания Google объявила о запуске интеграции Gemini в Chrome. По словам техногиганта, новая интеграция даст пользователям доступ к новому ассистенту ИИ, который поможет им быстро понять контекст страницы и выполнить поставленные задачи.
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