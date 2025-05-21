Google запускает интеграцию Gemini в Chrome

Во вторник на Google I/O 2025 компания Google объявила о запуске интеграции Gemini в Chrome. По словам техногиганта, новая интеграция даст пользователям доступ к новому ассистенту ИИ, который поможет им быстро понять контекст страницы и выполнить поставленные задачи.