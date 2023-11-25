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Пименову часто говорят, что он похож на Ди Каприо: «Думаю, он красивее. У него «Оскар», у меня чемпионство РПЛ»

Пименову часто говорят, что он похож на Ди Каприо: «Думаю, он красивее. У него «Оскар», у меня чемпионство РПЛ»

– Вам часто говорят, что вы похожи на Леонардо Ди Каприо? – Часто! – Кто из вас красивее? – Я думаю, он.

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