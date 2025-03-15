«Никто не догонит McLaren». Рассел сообщил плохие новости для болельщиков

«Никто не догонит McLaren». Рассел сообщил плохие новости для болельщиковMcLarenГонщик Mercedes Джордж Рассел по завершении квалификации Гран При Австралии констатировал, что в сезоне-2025 никто из соперников не угонится за McLaren.
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