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Собянин: Москва сохранила лидерство по уровню развития ГЧП

Собянин: Москва сохранила лидерство по уровню развития ГЧП

По итогам 2024 года Москве удалось остаться на первой строчке рейтинга составляемого ежегодно Минэкономразвития рейтинга субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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