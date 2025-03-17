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Царьград

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Запахло женщиной. При освобождении Суджи наши бойцы нашли странные комнаты в подземном бункере. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Запахло женщиной. При освобождении Суджи наши бойцы нашли странные комнаты в подземном бункере. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Боевики ВСУ успели оборудовать засекреченный командный пункт для своих командиров и обслуживающего персонала.

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Комментарии
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Амара Карпова
Шлюхи боевые🤮🤮🤮грязные доступные хохлушки💩💩💩
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