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В Москве прощаются с Владимиром Жириновским — видео

В Москве прощаются с Владимиром Жириновским — видео

В пятницу в Москве проходит прощание с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Как передаёт Рен-ТВ, гроб с телом Жириновского доставили утром в Храм Христа Спасителя, а в 8 часов утра патриарх Кирилл начал церемонию отпевание умершего политика.

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