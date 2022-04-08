В Москве прощаются с Владимиром Жириновским — видео

В пятницу в Москве проходит прощание с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Как передаёт Рен-ТВ, гроб с телом Жириновского доставили утром в Храм Христа Спасителя, а в 8 часов утра патриарх Кирилл начал церемонию отпевание умершего политика.