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Газизов проголосует за Путина на выборах: «Сомнений нет ни капли. Пожеланий президенту не даю»

– Обязательно пойду на выборы. Всегда стараюсь ходить на выборы и отдавать свой голос. За кого проголосую? За Владимира Владимировича [Путина], сомнений нет ни капли.

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