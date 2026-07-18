Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Хватит на всех»: Европе наглядно показали, что с ней будет.

«Хватит на всех»: Европе наглядно показали, что с ней будет.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова На днях Урсуле фон дер Ляйен, приехавшей в Киев с обещаниями новой военной помощи, пришлось спрятаться в убежище.

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