Что нужно делать в день святого Романа 10 декабря 2023 года, чтобы привлечь к себе удачу Елена Галицкая 10 декабря в церковном календаре отмечается день святого Романа Антиохийского — монаха, предавшего свою жизнь аскезе и служению Богу.