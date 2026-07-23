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«Нам перед гостями просто стыдно»: как громкий скандал в отеле Кахетии разрушил легенду о гостеприимстве

«Нам перед гостями просто стыдно»: как громкий скандал в отеле Кахетии разрушил легенду о гостеприимстве

Легендарное грузинское гостеприимство, о котором привыкли говорить с восхищением, внезапно столкнулось с суровой реальностью.

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