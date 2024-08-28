Фотограф показал, как сильно солнце меняет кожу. После этого вы разлюбите загар!

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер (Pierre-Louis Ferrer) создал необычный проект под названием RAW (в переводе это слово означает «сырой или неотшлифованный»), который наглядно демонстрирует, как сильно солнце воздействует на кожу человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии