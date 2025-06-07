Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Семен Демин
    Да, это не возмездие. И будет ли оно вообще? И что такое "психологическая подготовка"Это еще не возмез...
  • Иван Иванов
    Для начала признать владельцев садовода и прочих азеров-миллиардеров иноагентами и конфисковать всё нажитое неправедн...Диаспора уже во в...
  • Олег Пиманов
    Есть хороший опыт товарища Сталина: азер?-в теплушку и на азербайджан в 24 часа...Конечно с конфискацией всего и вся.Диаспора уже во в...

Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

ИА Новороссия "Друзья Алиева" разоряют нашу промышленность? Удар нанесла мафия "Садовода": Русских увольняют, фабрики закрывают Коллаж NovorosInform Вскрыта новая коррупционная схема, которая подрывает экономику страны в больших масштабах.

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Комментарии
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Мм
Михаил михаил
Ральф  сожрал сам себя - цены п....ц. Сегодня заходил в магазин . Летние полуботинки 7500р. А качество не айс. Долго не проходишь. На второй , третий сезон вылезают значительные проблемы.
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2 час.
Олег Пиманов
Есть хороший опыт товарища Сталина: азер?-в теплушку и на азербайджан в 24 часа...Конечно с конфискацией всего и вся.
Ответить
1 час.
ИИ
Иван Иванов
Для начала признать владельцев садовода и прочих азеров-миллиардеров иноагентами и конфисковать всё нажитое неправедными трудами и самих пинками к алиеву. Потом всех азербонов из России нах.....
Ответить
33 мин.
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