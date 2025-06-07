Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

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Олег Пиманов Есть хороший опыт товарища Сталина: азер?-в теплушку и на азербайджан в 24 часа...Конечно с конфискацией всего и вся.