Автобус столкнулся с грузовиком на улице Фурманова в Первоуральске

В результате ДТП на улице Фурманова в Первоуральске вечером 28 августа 57-летний водитель автобуса ПАЗ получил травмы различной степени тяжести после столкновения с грузовиком Peterbilt, из-за чего полуприцеп вынесло на встречную полосу.