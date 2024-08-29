Автобус столкнулся с грузовиком на улице Фурманова в Первоуральске

В результате ДТП на улице Фурманова в Первоуральске вечером 28 августа 57-летний водитель автобуса ПАЗ получил травмы различной степени тяжести после столкновения с грузовиком Peterbilt, из-за чего полуприцеп вынесло на встречную полосу.
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