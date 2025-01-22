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Киевский режим приступил к массовым репрессиям в ВСУ. Идут аресты - Рогов

Киевский режим приступил к массовым репрессиям в ВСУ. Идут аресты - Рогов

В отношении украинских командиров начались массовые репрессии.Киев развернул массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ.

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