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Политнавигатор

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Зеленский обзавёлся тумбочкой Януковича

Зеленский обзавёлся тумбочкой Януковича

Киевский режим продолжает цирк с выпрашиванием денег у ЕС, одновременно включая печатный станок. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский журналист Сергей Рачинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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