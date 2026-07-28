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Дочь Тома Круза официально отказалась от фамилии отца

Дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально сменила фамилию. Как сообщает Page Six со ссылкой на документы, 20-летняя Сури Ноэль отказалась от фамилии Круз и теперь использует фамилию Ноэль.

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